7-latka nie żyje. Policja bada sprawę

Policyjne postępowanie pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci 7-letniej dziewczynki w Sosnowcu - podała we wtorek policja. Do zatrzymania krążenia dziecka doszło w niedzielę późnym popołudniem. Mimo akcji ratowniczej nie udało się go uratować.