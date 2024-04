Siedmiolatek przygnieciony w Imielinie. "Liczyły się sekundy"

U dziecka doszło do zatrzymania krążenia. Wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Liczyły się sekundy, by przetransportować dziecko pilnie do szpitala - mówi "Faktowi" Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.