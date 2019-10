7-latek cierpi na porażenie mózgowe. Miał jedno marzenie - chciał jeździć na deskorolce

João ma 7 lat i mieszka w Brazylii. Cierpi na nieuleczalną chorobę, mózgowe porażenie dziecięce, które uniemożliwia mu swobodne poruszanie. Jego rodzice chcieli jednak, by mógł spełniać swoje marzenia i zaznać tych samych radości, co inne dzieci. Dzięki pewnemu pomysłowi fizjoterapeuty i psychologa, w końcu okazało się to możliwe.

Wideo matki i jej 7-letniego syna jeżdżącego na deskorolce mimo sparaliżowanego ciała stało się wiralem (Facebook.com, Fot: Vida Skatista)

"Ponieważ wszystkie dzieci mają prawo do próbowania i dobrej zabawy" - brzmi wpis na facebookowym profilu charytatywnej organizacji Jeff Ament's Army. To właśnie tam podano dalej nagranie matki z chłopcem, na którym próbują jazdy na deskorolce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 7-latek z Porto Alegre jest częściowo sparaliżowany.

"Duet na filmie to Lau Patrón i jej syn João, który cierpi na porażenie mózgowe. Marzeniem chłopca było jeżdżenie na deskorolce. Był w stanie je zrealizować dzięki dwóm pasjonatom skateboardingu. Projekt Studio Neuro tworzą: fizjoterapeuta Daniel Paniagua i psycholog Stevan Pinto. Razem stworzyli prototyp specjalnego rusztowania, na którym można uprawiać ten sport - bez względu na ograniczenia spowodowane chorobą, jaką jest porażenie mózgowe.

Ich motto brzmi: "Jazda na deskorolce jako dowód potencjału człowieka".

Pomysł powstał spontanicznie. Danile i Stevan nie mogli przejść do porządku dziennego nad niesprawiedliwością, jaka dotknęła João i inne dzieci cierpiące na częściowy paraliż. Znaleźli na to sposób, a następnie sami stworzyli urządzenie, które można zobaczyć na filmie.

Mama chłopca, Lau, jest pisarkąm prelegentką TEDx, aktywistką i propagatorką integracji osób niepełenosprawnych. Gdy usłyszała o pomyśle Studio Neuro, nie zwlekała ani chwili. Dzięki niezwykłej platformie jej syn w końcu mógł zrobić to, czego od zawsze pragnął - stanąć na deskorolce i ruszyć przed siebie. Radość, jaką ma 7-letni chłopiec z tej jazdy, widać na jego twarzy pod koniec nagrania.

Klip od razu stał się wiralem w mediach społecznościowych, zyskując setki tysięcy wyświetleń i udostępnień zarówno na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. "Moje serce płacze ze szczęścia", "Matka Roku", "takiego widoku nam trzeba", "jego uśmiech mówi wszystko", "definicja rodzicielstwa w praktyce" - to niektóre z komentarzy pod wideo.

