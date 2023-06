7 lat od referendum w sprawie brexitu. "Nie wywieszajcie flagi UE w Londynie"

W liście otwartym do londyńczyków z okazji rocznicy referendum burmistrz Sadiq Khan pisze: - Siedem lat temu nasz kraj głosował za wyjściem z Unii Europejskiej. To był dla mnie bolesny dzień i wiem, że dla wielu z was też. Brexit spowodował ogromne szkody w naszym mieście i był powodem niepewności dla wielu z was. Ale zostaliście z nami. Pomimo antyimigranckiej retoryki ze strony tego rządu, zachowaliście wiarę i nadal czynicie Londyn swoim domem - napisał burmistrz.