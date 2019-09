609 ataków na uchodźców w Niemczech. Najwięcej niedaleko Polski

Uchodźcy i azylanci byli w pierwszym półroczu 2019 roku celem ponad 600 ataków w Niemczech. Najczęściej policja interweniowała w Brandenburgii, leżącej przy granicy z Polską.

Gros tych czynów policja zalicza do kategorii "przestępstw o podłożu skrajnie prawicowym". Sięgają one od zniewagi i podżegania mas, po podpalenie i niebezpieczne uszkodzenie ciała. Do tego dochodzi 60 ataków na schroniska dla uchodźców i 42 ataki na organizacje pomocy i wolontariuszy.