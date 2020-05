600 tysięcy litrów wody miało trafić do kanalizacji. Ale w gminie Czerwonak znaleźli na to sposób

Czerwonak to gmina niedaleko Poznania, której mieszkańcy na własne oczy widzą efekt suszy . Mają w okolicy marinę, z której zwykle pływał do Poznania tramwaj wodny. Ale poziom wody w Warcie jest teraz tak niski, że tramwaju nie da się uruchomić.

- Lekko pokropiło w ostatnich dniach. Tego nawet nie można nazwać deszczem - martwi się w rozmowie z WP Tomasz Staszczak, który koordynuję akcję. - Inicjatywa powstała właśnie ze względu na suszę. Stwierdziliśmy, że udostępnimy wodę, którą inaczej wylalibyśmy do kanalizacji - dodaje.

Woda z basenu na działki i trawniki

- Nie ma co wylewać wody bez sensu - stwierdza krótko Staszczak. - Woda jest odchlorowana, od półtora miesiąca nikt w niej nie pływał. Może być użyta do podlewania.

Woda z basenu nie wyląduje więc w kanalizacji. Została oczyszczona, uzdatniona i teraz mogą wykorzystać ją rolnicy, działkowicze i właściciele ogródków. Do pomocy w akcji zaangażowano strażaków z OSP w Czerwonaku. Przyjechali na basen z pompami i od poniedziałkowego poranka wypompowują wodę, którą każdy chętny może nalać do swojego pojemnika.

- My też wykorzystujemy tę wodę do podlewania trawników wokół naszych obiektów - podkreśla nasz rozmówca. - Zalecamy mieszkańcom, żeby podlewali nią zieleń, krzaki i drzewa. Ale moim zdaniem można podlać wszystko.

Jak mówią organizatorzy, akcja potrwa do "ostatniej kropli" wody. Apelują do wszystkich chętnych, którzy przyjdą po wodę, aby przestrzegali zaleceń służb sanitarnych. Czyli przyszli w maseczkach, rękawiczkach i zachowali bezpieczny odstęp. - Mamy dużo telefonów, niektórzy jeszcze nie zdążyli przejechać. Odzew jest bardzo pozytywny - ocenia Staszczak.

Ostatnie dane IMGW, dostępne na stronie miasta Poznań, są niepokojące. Stan wody w Warcie na wysokości Poznania zbliża się do "absolutnego minimum". Podobnie jest też na innych odcinkach rzeki.

Największa susza w historii

Eksperci są zgodni co do tego, że Polsce grozi największa w historii susza. Tak niskiego stanu wody w Wiśle nie widziano od dawna . Spłonęły tysiące hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego . Niektóre samorządy zachęcają mieszkańców , aby łapali deszczówkę.

- Jeśli chodzi o ilość wody, jaka przypada na jednego mieszkańca, to w Polsce jest podobnie jak w niektórych krajach afrykańskich - wyjaśniał w rozmowie z WP hydrolog Grzegorz Walijewski. - Mamy średnio 1600 metrów sześciennych rocznie na mieszkańca. Porównując się do Europy, jesteśmy na szarym końcu. W suchych okresach ilość wody spada u nas nawet do 800 metrów na mieszkańca. Średnia w Europie jest na poziomie 4000 metrów.