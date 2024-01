6 dni bez jedzenia i ogrzewania. 72-latka zatrzasnęła się na strychu

Szczegóły tego niecodziennego zdarzenia przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, pełniąca służbę w policji w Tomaszowie Lubelskim. Jak wyjaśniła, w minioną sobotę do dzielnicowego z posterunku policji w Lubyczy Królewskiej zgłosił się zaniepokojony mężczyzna. Poinformował on, że od kilku dni nie ma żadnego kontaktu ze swoją matką. Policjanci natychmiast udali się do domu starszej kobiety.