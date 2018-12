500 zatrzymanych w Paryżu. Starcia z policją

Ponad 500 osób zatrzymano w Paryżu, a 272 aresztowano za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. W całej Francji zmobilizowano 89 tys. funkcjonariuszy policji. Na ulicach jest ok. 1500 protestujących. Policja używa pałek i gazu łzawiącego wobec najbardziej agresywnych osób.

Siły bezpieczeństwa w stolicy mają do dyspozycji pojazdy opancerzone do burzenia barykad, a 39 szpitali jest w stanie gotowości. Francuskie władze boją się powtórki sprzed dwóch tygodnie, kiedy protesty przerodziły się w zamieszki. Przyczyną protestów "żółtych kamizelek" była ogłoszona przez rząd podwyżka akcyzy na paliwo. W tym tygodniu francuski rząd poinformował, że w 2019 r. jednak do niej nie dojdzie.