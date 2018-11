500 zarzutów dla dentystki spod Pszczyny. Pacjenci i NFZ oszukani

Prawie 500 zarzutów usłyszała lekarz stomatolog z powiatu pszczyńskiego. Chodzi o wyłudzanie dofinansowań z NFZ za zabiegi już opłacone przez pacjentów. Dentystka miała zarobić na tym łącznie 36 tys. zł.

Ostatni przedstawiony jej zarzut dotyczył czynu, do którego doszło w listopadzie 2017 roku. W sumie usłyszała 492 zarzuty. Do żadnego z nich się nie przyznała. Grozi jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności.