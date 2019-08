500 Plus – sprawdź, do, kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie i zapoznaj się z terminami wypłat pieniędzy w ramach programu PIS "Rodzina 500+"

500 Plus na każde dziecko. Przypominamy jakie zmiany wprowadzono 1 lipca 2019 i podpowiadamy do, kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie PiS w ramach programu „Rodzina 500+”.

500 Plus – zmiany w programie PiS

Program „Rodzina 500+” – termin wypłaty świadczeń

500 Plus – jak złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus, można składać 1 lipca 2019. Można to uczynić pośrednictwem takich portali jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE oraz bankowości tradycyjnej. Rodzice zamierzający złożyć wnioski o 500 Plus w formie tradycyjnej (papierowej) mogą to uczynić od 1 sierpnia 2019. Dokumenty są przyjmowane w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Można je dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.