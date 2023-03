5-latka znaleziona martwa. Miała skarpetkę w ustach

Do sprawy zatrzymano dwie kobiety - 39-letnia Angelę West oraz 36-letnią Shamirę Buford. Funkcjonariusze nie podają, jakie relację łączyły dziewczynkę z kobietami, ale z zeznań rodzeństwa, do którego dotarła miejscowa stacja telewizyjna, wynika, że West i Buford często przywiązywały dziecko do łóżka. Kobiety powiedziały, że przywiązywały 5-latkę do łóżka za pomoc nylonowych taśm za nadgarstki i kostki, a skarpetka miała powstrzymać ją przed "marudzeniem i płaczem w nocy".