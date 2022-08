44 osoby zostały na lotnisku w Tiranie. PLL LOT wysłały za mały samolot

Polscy turyści utknęli na lotnisku w Tiranie. 44 pasażerów nie weszło na pokład lotu do Warszawy - informuje TVN24. To, że doszło do takiej sytuacji potwierdza przewoźnik, PL LOT. - Pasażerowie lotu o numerze LO600 mieli lecieć Boeingiem 737, a polecieli mniejszym embraerem, dlatego część nie weszła na jego pokład - mówi stacji rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT, Krzysztof Moczulski.