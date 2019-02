41 proc. Polaków chce, by opozycja utworzyła wspólny blok

Na pytanie, czy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu opozycja powinna się zjednoczyć, 41 proc. Polaków powiedziało "tak". Pomysłu tworzenia wspólnego bloku - o który zapytał CBOS - nie popiera 36 proc. badanych.

W polskiej polityce czeka nas gorący okres. Już latem wybierzemy europosłów, a na jesieni posłów i senatorów. We wszystkich sondażach liderem jest PiS. Coraz częściej pojawia się jednak pomysł zjednoczenia ugrupowań i sił opozycyjnych. Co ciekawe, aż 23 proc. badanych nie wie, czy uważa to za dobry, czy zły pomysł.