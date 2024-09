40-latek z zarzutami gwałtu. 55-latka zmarła w jego następstwie

- Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do jednego z łódzkich szpitali, gdzie zmarła mimo przeprowadzenia operacji usunięcia krwiaka. Podczas oględzin w miejscu odnalezienia kobiety zabezpieczone zostały m.in. elementy odzieży. Wszystko wskazywało na to, że stała się ona ofiarą drastycznego zgwałcenia. Okazało się, że była to 55-latka zamieszkała w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie ją znaleziono - zrelacjonował prok. Kopania.