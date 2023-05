Miała 4 promile. 54-latka ujęta po raz czwarty

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem ok. godz. 21 na jednym z kaliskich osiedli. Spacerujący chodnikiem mężczyzna zauważył, że wewnętrzną drogą osiedlową zygzakiem jedzie mercedesem. Widząc, jak siedząca za kierownicą kobieta prowadzi podszedł do auta, zabrał kluczyki i czekał na przyjazd służb.