Ktoś wrzucił do puszki oszałamiającą kwotę. Owsiak pokazał zdjęcie

- Jeden z darczyńców wrzucił do puszki w Krakowie 100 tys. zł - powiedział na pierwszej konferencji prasowej Jurek Owsiak. Podkreślił, że zbiórka przebiega w bezpieczny sposób, a na koncie fundacji jest już ponad 60 mln. Jednym z incydentów była kradzież skarbonki ze sklepu w Olsztynie. - Ej, oddajcie skarbonkę, którą rąbnęliście! - zaapelował Owsiak. - To jeden jedyny wyjątek. 120 tys. wolontariuszy robi super robotę, za co im bardzo dziękujemy - powiedział.