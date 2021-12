308 mln na polskie mRNA wyrzucone w błoto. W tle rodzina Szumowskich

"Powodem naszej decyzji był nieodpowiadający nam regulamin konkursu. Jest w nim zapis pozwalający przejąć albo – inaczej – wykupić rezultaty projektu badawczego na każdym etapie jego realizacji. Zapisy w tym konkursie zakładają doprowadzenie projektów do pierwszej fazy badań klinicznych, ale trzeba jeszcze przeprowadzić drugą i trzecią fazę badań, by uzyskać nowy produkt terapeutyczny i go zarejestrować. A to już nie jest możliwe bez udziału dużej firmy farmaceutycznej – tłumaczył prof. Jacek Jemielity, prezes ExploRNA, a także szef Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.