300 Plus 2019. Ruszył proces przyjmowania wniosków w ramach programu Dobry Start. Komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek?

To już drugi rok obowiązywania programu Dobry Start. 300 Plus w 2019 roku ponownie otrzymają dzieci w wieku szkolnym. Sprawdzamy, gdzie można wypełnić wniosek, oraz kiedy nastąpią wypłaty z programu 300 Plus.



300 Plus. Dla kogo Dobry Start 2019?

Program Dobry Start jest przeznaczony dla uczniów do 20. roku życia. Tak zwane 300 Plus, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje na każde dziecko, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

O 300 Plus w ramach programu Dobry Start mogą ubiegać się rodzice oraz prawni opiekunowie, których dzieci są w wieku szkolnym. Program jest skierowany do dzieci w szkołach podstawowych oraz średnich.

300 Plus nie otrzymają rodzice oraz opiekunowie osób, które uczą się w przedszkolach, zerówkach lub przebywają w areszcie, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej (i innej zapewniającej pełne utrzymanie), domu pomocy społecznej i schronisku dla nieletnich.

300 Plus. Tu wypełnisz wniosek online

Od 1 lipca wniosek o 300 Plus można składać za pośrednictwem internetu. Można to zrobić na dwa sposoby: Bankowość internetowa – złożenie wniosku o 300 Plus za pośrednictwem bankowości internetowej jest jednym z najłatwiejszych sposobów. Wystarczy zalogować się do konta, wejść w zakładkę z dostępnymi wnioskami i wypełnić odpowiedni dokument.

Empatia – rządowa platforma, na której można m.in. złożyć wniosek o 500 Plus i 300 Plus. Aby wypełnić i przesłać dokumenty za pośrednictwem systemu Empatia trzeba posiadać profil zaufany.

1 sierpnia ruszy tradycyjny (papierowy) system przyjmowania wniosków o środki z programu Dobry Start 2019.

300 Plus. Kiedy przelewy z programu Dobry Start?

Za przydzielenie środków z programu Dobry Start odpowiadają samorządy i to od nich zależy, kiedy przelewy trafią na konta wnioskodawców. Wiadomo jednak, że osoby, które złożą wniosek przed końcem wakacji, pieniądze otrzymają najpóźniej 30 września.