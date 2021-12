Urodziny Radia Maryja. Ojciec dyrektor przemówił po niemiecku

Urodziny Radia Maryja. Ojciec dyrektor przemawia po niemiecku

Ale to nie był koniec przedziwnych wątków w przemówieniu Rydzyka. Skomentował również sprawy samochodowych prezentów. Wspomniał słynnego maybacha i opowiedział o aucie, którym przyjechał wiele lat temu z Niemiec do Polski . - To było czerwone audi 80, które dostałem w prezencie od niemieckiej rodziny. Powiedzieli mi "Herr Vater, u nas dzieci mają samochody, a ojciec tak na tym rowerze" i podarowali samochód. To była rodzina, która była ofiarą nazizmu - opowiadał Tadeusz Rydzyk.