30 groszy zniżki na Orlenie. Ujawniła się grupa wkurzonych

- Dziś Orlen daje 30 groszy zniżki na litrze paliwa, aby uspokoić nastroje społeczne dotyczące wysokich cen, ale wkrótce będzie robić, co chce, z kierowcami. Już mają dominującą pozycję, a będą monopolistami. Sprawą akcji rabatowej powinien zainteresować się z Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiem, co robią inni właściciele, ale ja siadam do pisania skargi - mówi dalej właściciel stacji paliw. Podkreśla, że w okolicy swojej stacji ma dwa punkty Orlenu, co oznacza, że w najbliższych dwóch miesiącach prawdopodobnie nie zarobi.