3 miliony Polaków muszą złożyć odpowiedni wniosek. Inaczej grożą im konsekwencje

Jeśli wniosek o nowy dowód osobisty jest składany online, musi on zostać uzupełniony o odciski palców i wzór podpisu. Te dane muszą zostać pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Osoba składająca wniosek ma na to 30 dni od momentu złożenia wniosku przez internet. Nowy dowód osobisty można odebrać po upływie 30 dni od złożenia wniosku, chociaż zazwyczaj jest on gotowy wcześniej.