27 posłów ma zero oszczędności. Poseł PiS: to może być podejrzane

Czy 27 posłów ukrywa swoje majątki? Takie podejrzenia ma poseł PiS Tomasz Rzymkowski. Z jego ustaleń wynika, że część parlamentarzystów wpisało, iż nie ma żadnych oszczędności. Ten fakt wzbudził u niego tak duże podejrzenia, że zgłosił to do koordynatora ds. służb specjalnych.

Krystyna Pawłowicz, Tomasz Rzymkowski i Joanna Lichocka (PAP, Fot: Roman Zawistowski)

Poseł Tomasz Rzymkowski tropi nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych swoich kolegów i koleżanek z Sejmu. Ustalił, że 27 z nich w pozycji "środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej" wpisało wyrażenia: "nie dotyczy" lub "nie posiadam".

To wzbudziło duże podejrzenia u posła PiS. - Może to oznaczać lekceważące podejście do obowiązku wypełniania oświadczeń majątkowych, ale może również oznaczać celowe ukrycie zasobów gotówkowych z powodu obaw o ich bezpieczeństwo lub krępujących, na przykład z powodu nielegalności źródeł ich pozyskania – uważa Tomasz Rzymkowski.

I dodaje: - Ten ostatni przypadek stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa - czy to z powodu możliwego złamania prawa przez parlamentarzystów, czy też z powodu potencjalnego szantażu ze strony osób, które posiadają wiedzę o nieujawnionych dochodach posłów i senatorów.

Z tego powodu polityk wystąpił już do Mariusza Kamińskiego, koordynatora ds. służb specjalnych. Wśród wskazanych 27 posłów, co do których Tomasz Rzymkowski ma podejrzenia, są jego koledzy z PiS.

Sejm RP Podziel się

- Jestem trochę zaskoczony. Przecież można nie mieć oszczędności. My, posłowie, nie zarabiamy bardzo dużo, tak jak próbuje się nam to przypisać. Nasze zarobki nie pozwalają na regularne oszczędzanie – mówi nam poseł PiS Marcin Duszek.

Dodaje, że gdy wypełniał ostatnie oświadczenie majątkowe, sprawdził stan konta i wpisał prawdę, czyli zero oszczędności. – W ubiegłym roku prowadziłem dwie kampanie wyborcze. To mnie sporo kosztowało. Do tego kupiłem dom. Działam transparentnie i jak chcą, to mogą mnie w każdej chwili prześwietlić – podkreśla polityk PiS.

