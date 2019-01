27. finał WOŚP: dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 27

27. finał WOŚP: 13 stycznia 2019 roku Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy gra po raz dwudziesty siódmy. Sprawdź, ile udało się zebrać

Dziś 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie przebiega pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Wiadomo, że dzięki pozyskanym środkom do szpitali mają trafić urządzenia takie jak aparaty do diagnostyki RTG. Ultrasonografy i echokardiografy, rezonanse magnetyczne oraz tomografy komputerowej. Według informacji udzielonych przez organizatorów wydarzenia sprzęt trafi do placówek z oddziałami II i III stopnia referencyjności. To właśnie w tych miejsca dokonuje się specjalistycznych diagnoz i udziela medycznej pomocy poważnie chorym dzieciom.