25 lat wspina się po górach. "Najlepszy przewodnik to żywy przewodnik"

W 2019 roku doszło do dwóch tragedii w Jaskimi Wielkiej Śnieżnej oraz na Giewoncie, gdy piorun poraził bardzo wiele osób. To były niewątpliwie jedne z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych akcji TOPR. Ja akurat byłem poza Polską. W akcjach, w których brałem udział, na szczęście nie było aż tak tragicznych sytuacji. Było na przykład wiadomo, że do tragedii nie dojdzie, był czas na pomoc. Nie ocieraliśmy się o walkę o życie. Brałem za to niestety udział w akcji, kiedy było już po wszystkim. Czyli szło się po ciało. Ale zaznaczam: w moim przypadku to jest epizodyczne zdarzenie. To ludzie, którzy zajmują się tym na co dzień, są bohaterami pierwszego frontu. Mnie nawet nie wypada mówić za nich, bo za mało pracuję jako ratownik.