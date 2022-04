23-latka pojechała samochodem do Mariupola. "Apokalipsa"

Mariupol po kilku tygodniach oblężenia. "Apokalipsa"

Po dotarciu do Mariupola, Anastazja skierowała się do urządzonego w szkole obozu dla uchodźców. - Od tego, co tam widziałam, zrobiło mi się niedobrze. Na podłodze i korytarzach, w klasach i na sali gimnastycznej ludzie leżą prawie jeden na drugim. Wszyscy razem, dziadkowie, kobiety, dzieci. Ciężko tam oddychać, a ludzie nie mają dostępu do bieżącej wody od miesiąca - mówi.