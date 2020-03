Miliony Ukraińców mogą zarazić się koronawirusem. W Iwano-Frankiwsku ludzie dostosowują się do sytuacji

Na kresach koronawirusa

Ograniczenia idą jednak dalej. Nie działa komunikacja miejska – autobusami mogą jeździć do pracy tylko lekarze, policjanci i strażacy. Najbardziej dokuczliwe jest jednak całkowite przerwanie połączeń pomiędzy miastami i wsiami. Kursowanie wszystkich pociągów i autobusów międzymiastowych, zarówno publicznych jak i popularnych prywatnych marszrutek, zostało zawieszone. Jedynym sposobem, żeby z Kałusza dostać się do Iwano-Frankiwska – czy też jakiegokolwiek innego miasta na Ukrainie – jest dziś tylko prywatny samochód. Drogi na szczęście jeszcze są otwarte.

– Jak ciężko by nie było, wytrzymamy – mówi moja 50-letnia sąsiadka pani Ola. – Przecież to jedyny sposób na powstrzymanie wirusa. Byłoby lepiej bez epidemii. Ale, niestety, jest jak jest i musimy przestrzegać wszystkich zasad, które nam nakazuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia – dodaje sąsiadka.

"To po prostu informacyjna wojna"

W przeciwieństwie do mojej sąsiadki, młodszym mieszkańcom miasta takie obostrzenia się nie podobają. – Moim zdaniem te wszystkie ograniczenia nie mają sensu – wkurza się 20-letni Bohdan. – Mieliśmy inne, silniejsze i straszniejsze choroby, przy których nie było żadnych kwarantann. To jest po prostu informacyjna wojna.

Jednak większość osób w Kałuszu dostosowała się do kwarantannowego reżimu. Widać to choćby po tym, jak pusto jest w mieście w porze obiadowej, podczas której zazwyczaj na ulicach jest najwięcej ludzi.

Ludzie radzą sobie sami

Na drzwiach sklepów spożywczych pojawiły się jednak ogłoszenia. Informują one, ile osób może przebywać w środku oraz w co mają być ubrane. Na przykład w supermarkecie “Gostynnyi Dim” (“Dom Gościnny”) jednocześnie nie może robić zakupów więcej niż 10–20 osób. A konkurencyjny “Prykarpatskiy Dim” (“Dom Przykarpacki”) wpuszcza klientów tylko w maseczkach. Z kolei na stacjach benzynowych “WOG” na podłogach przed kasami pojawiły się odgraniczające linie, pokazujące jaki dystans mają trzymać klienci. Porządku pilnują ochrona i kasjerzy.

Ruch wolontariuszy i kamery w cerkwiach

Kwarantanna spowodowana przez koronawirusa dotarła także do ukraińskich cerkwi i kościołów. Zawieszono zwyczaj dotykania oraz całowania ikon i innych przedmiotów liturgicznych. Ponieważ urząd miejski w Kałuszu nie pozwala wpuszczać do pomieszczeń więcej niż 10 osób, do tej liczby ograniczono także ilość uczestników prawosławnych nabożeństw.

Nie ma powodów do paniki

Ogólnie pomimo pandemii koronawirusa ludzie w Iwano-Frankiwsku i okolicach zachowują spokój. Sytuacja na Ukrainie jest stabilna. W porównaniu do Chin i Włoch, gdzie zainfekowanych jest powyżej 40 000 osób, my mamy tylko 97 oficjalnie potwierdzonych chorych. Wprawdzie z orientacyjnej prognozy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wynika, że w naszym kraju zakazić może się nawet 22,2 mln ludzi – jednak przyzwyczajeni do różnych problemów Ukraińcy nie panikują i dostosowują się do życia także z wirusem.