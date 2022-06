22-latek spadł z klifu. Runął wprost do nieczynnego kamieniołomu

Z informacji do których dotarli dziennikarze portalu Relacje Regionalne wynika, że akcja ratownicza była trudna. "Dojazd do poszkodowanego był problematyczny ze względu na usypane blokady drogowe na terenie nieczynnego kamieniołomu. Poszkodowanego do karetki pomogli strażakom przetransportować Czesi samochodem terenowym" - czytamy w na portalu.