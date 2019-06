21-latka uciekała przed policją. W środku wiozła dwójkę dzieci

Po krótkim pościgu w Bolesławcu (woj. dolnośląskie), policjanci zatrzymali 21-latkę. Kobieta na tylnym siedzeniu wiozła małe córeczki. Podczas kontroli okazało się, że 21-latka była pod wpływem narkotyków. Dodatkowo jej partner, pasażer bmw, miał przy sobie środki odurzające.

Kobieta odpowie za narażenie 3- i 5-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i kierowanie pod wpływem środków odurzających. 21-latce grozi kara do 5 lat więzienia. Pasażer bmw usłyszy zarzuty za posiadanie narkotyków. Grozi mu za to 3 lat pozbawienia wolności.