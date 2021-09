20 rocznica zamachu na WTC. Generał Roman Polko wspomina tragiczny dzień

- Rano dzwoni do mnie jeden z przedstawicieli ze Sztabu Generalnego z pytaniem: dlaczego GROM nie przyjechał na egzamin z W-F? Odpowiedziałem mu, że minister Komorowski postawił nas w stan gotowości bojowej. Na co mój rozmówca, zupełnie niewzruszony sytuacją mówi mi, że nie ma na to dokumentów. – Niech pan w takim razie idzie do ministra – odparłem. I wtedy mój rozmówca spuścił z tonu. "Napiszcie coś i prześlijcie koniecznie pismo, żeby była podstawa do zwolnienia z tego egzaminu" – powiedział na koniec. To pokazuje zderzenie podejścia do tematu. GROM w gotowości bojowej, a ktoś ze Sztabu Generalnego dziwi się, że nie przyjechaliśmy na egzamin z W-F. Mieliśmy wówczas do czynienia z ogromem biurokracji – kończy gen. Roman Polko.