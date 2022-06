20-latek wyłudził w Niemczech miliony na fikcyjne testy na COVID-19

Mężczyzna został skazany przez sąd za oszustwo – informuje we wtorek (31.05.2022) portal stacji n-tv. Z racji młodego wieku wymierzono mu karę dla nieletnich w zawieszeniu; dopiero po upływie roku sąd zdecyduje, czy 20-latek trafi do więzienia. Musi on także wpłacić 1500 euro na cele społeczne oraz ponieść koszty procesu sądowego. Wyrok nie jest prawomocny.