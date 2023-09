20 lat dla prawej ręki "królowej krypto". Szwedzki mistyfikator skazany

Liderka projektu, Ruja Ignatova, znajduje się na liście 10 najbardziej poszukiwanych osób przez Federalne Biuro Śledcze. Nie wiadomo, co dzieje się z bułgarską "królową kryptowalut" od 2017 roku. Zaocznie została postawiona w stan oskarżenia. Z kolei jej prawa ręka, czyli Szwed Greenwood został zatrzymany w 2018 roku w Tajlandii, a następnie poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu zarzuty oszustwa i prania pieniędzy. Przyznał się do winy i pozostaje w areszcie.