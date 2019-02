180 Polaków utknęło na Dominikanie. "Czekamy"

Grupa 180 Polaków miała wracać do Polski. Lot został jednak odwołany z przyczyn technicznych. Utknęli na wyspie bez kontaktu z rezydentem. - Wróciliśmy do hotelu. Zero kontaktu z rezydentem - poinformował nas pan Rafał.

Lot odwołano z przyczyn technicznych (Pixabay.com)

Biuro zapewniło turystów, że opłaci dodatkowe doby w hotelu. Muszą jednak czekać aż dwie noce na lot powrotny.

- Wczoraj o 17:55 czasu miejscowego miał być lot OR330 do Poznania - relacjonuje pan Rafał. - Lot nie odbył się z powodów technicznych.

Operatorem jest firma Tui. Pan Rafał próbował się bezskutecznie kontaktować z rezydentem. Otrzymali jedynie wiadomość, o której nastąpi jutrzejszy wylot.

- Jak rezydent się nie pojawi to zacznie być nerwowo - mówi pan Rafał. - Mają zapłacić za hotel, ale to się okaże przy wymeldowaniu.