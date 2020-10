18-letnia Julia poleciała do USA rządowym samolotem. "Jesteśmy z tobą!"

"Dzięki tysiącom wspaniałych ludzi moje leczenie jest możliwe! Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za dobro, za hojność, za wspaniałe słowa i wielki strumień pozytywnej energii – za to, że chce wam się chcieć pomagać. Jesteście wspaniali, a dobro powraca. Trzymajcie kciuki za mnie. Wiem, że muszę dać radę, jestem wam to winna. Do zobaczenia za osiem miesięcy, z niecierpliwością czekam na moment, gdy będę mogła zacząć spłacać swój dług wobec świata" - napisała 18-latka.