15latRazem. Wiedzieliśmy, że język polski jest trudny. Ale nie, że aż tak

Trudno było powstrzymać śmiech słysząc, jak mieszkańcy Poczdamu mówili po polsku "szczęście" czy "w czasie suszy szosa sucha". Zarówno my, załoga food trucka, jak i sami Niemcy, mieliśmy przy tym niemały ubaw.

Niemcy zmierzyli się z językiem polskim. Kiedy przyjechaliśmy food truckiem do Poczdamu, postanowiliśmy sprawdzić, jak w brzmią wypowiadane przez Niemców: "cześć", "szczęście", "pozdrawiam Polskę", "Wirtualna Polska", "w czasie suszy szosa sucha" i "chrząszcz brzmi w trzcinie".

Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Gdyby nie to, że wiedzieliśmy, co mieszkańcy Poczdamu czytają, często nie rozszyfrowalibyśmy, co mówią. Mimo że wypowiadali polskie słowa. A raczej próbowali.