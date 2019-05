15latRazem. Niemcom podoba się Polska. Chcą zobaczyć więcej

Warszawa, Kraków i miasta nadmorskie – to miejsca, które wybierają Niemcy, odwiedzając nasz kraj. Ich wrażenia? Bardzo pozytywne. Nasi sąsiedzi, którzy wspólnie z nami tworzą Unię Europejską, nie mają też problemu, by wymienić nazwiska znanych Polaków.

Tylko nieliczni Niemcy, których spotkaliśmy w Berlinie, nigdy nie byli w Polsce. I to nie dlatego, że nie jest ona dla nich atrakcyjna. "Nie byłam w wielu krajach", "Moi przyjaciele odwiedzają Polskę regularnie. Ja nie miałem czasu, by podróżować z nimi" - tłumaczyli. I zapewniali: "Teraz nie ma problemu z przyjazdem do Polski, więc na pewno ją odwiedzę".