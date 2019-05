15latRazem. Food truck zaparkował w bajecznym miejscu. Na farmie tulipanów w Breezand

Po głośnych i przepełnionych ludźmi miejscach, postanowiliśmy się trochę wyciszyć. Nasz food truck dowiózł nas do farmy tulipanów w Breezand. To wyjątkowe miejsce, bo nigdzie indziej nie ma tylu rodzajów tego kwiatu. Wyhodowano tu między innymi tulipany Marii Kaczyńskiej.

Naszym food truckiem byliśmy na farmie, na której hoduje się najwięcej rodzajów tulipanów na świecie. Aktualnie w Breezand jest około trzech tysięcy odmian tego kwiatu. Poznaliśmy osobę, która za to wszystko odpowiada.

Jan Lighart - to on założył i prowadzi farmę. Byliśmy zaskoczeni, kiedy go zobaczyliśmy. Przyjął nas nie w garniturze, jak na potentata przystało, ale w roboczym stroju. Miał brudne od ziemi ręce. Na farmie poza pracownikami pomaga mu rodzina.