15 stopni na termometrach? Idzie zmiana w pogodzie

Podobnie będzie też we wtorek - również tego dnia na południu i zachodzie będzie można zobaczyć do 13-15 st. C. Środa będzie dniem przejściowym - wówczas na wschodzie termometry pokażą do 11 st. C, jednak od strony zachodniej temperatura spadnie do 5 st. C. W kolejny czwartek temperatura ponownie spadnie poniżej 10 st. C i jedynie na południowym wschodzie zobaczyć będzie można 9 st. C, a w pozostałej części kraju od 4 do 8 st. C.