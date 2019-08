15 sierpnia. Zakończyła się defilada 2019 w Katowicach

Zakończyła się defilada wojskowa "Wierni Polsce”. Ulicami Katowic przeszło ponad 2,5 tys. żołnierzy i przejechało 185 pojazdów. W niebo wzbiło się ponad 60 statków powietrznych. Na miejscu byli m.in. prezydent, premier i szef MON.

Minister podziękował żołnierzom za codzienną służbę. Po nim przemawiał Mateusz Morawiecki. - Dzięki tamtemu bohaterstwu my dzisiaj cieszymy się wolną Polską - stwierdził. I dodał, że dziś Polacy są zobowiązani do korzystania z czasu pokoju.

- To nasi wspaniali bohaterowie, żołnierze, ale i gimnazjaliści, studenci, chłopi i robotnicy z Bitwy Warszawskiej, którzy powstrzymali czerwoną zarazę, którzy szli na Warszawę, Berlin, Paryż, obronili wtedy losy Polski i świata - przypomniał.

- To nasze umiłowanie praworządności i demokracji wpłynęło na losy świata trzykrotnie - zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że "ludzie Górnego Śląska sto lat temu stanęli, by walczyć o Polskę i polskość". Zauważył, że wojsko polskie to "mur ochronny" dla wszystkich obywateli. - Dziękuję wam z całego serca - stwierdził.

15 sierpnia. Defilada 2019. W Katowicach tłumy

Trasa defilady w Katowicach rozpoczęła się się przy ul. Bagiennej przez al. Roździeńskiego na rondo gen. J. Ziętka, a następnie przeszła na północ aleją Korfantego. Do rozformowania wojsk doszło na wysokości Pętli Słonecznej.

Brało w niej udział ok. 2,6 tys. żołnierzy. Na trasie pochodu można było zobaczyć m.in. czołgi, transportery Rosomak i samochody Humvee.

15. sierpnia. Defilada w Katowicach. Wcześniej jednoznaczne słowa Andrzeja Dudy

Przed rozpoczęciem defilady prezydent Andrzej Duda wygłosił w Katowicach mocne przemówienie. Odniósł się do "horrendalnych plotek" o obniżaniu uposażeń emerytalnych dla żołnierzy.

- Proszę, by tego rodzaju kłamliwymi argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo to jest ohydne i nieprzyzwoite – zaznaczył mocno. Stwierdził, że jest to "wstrętna nieprawda".