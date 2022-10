15-latka zginęła na pasach. Tuż przy szkole

Do potrącenia doszło na drodze krajowej numer 8 przy ul. Augustowskiej w Sztabinie. Nastolatka została uderzona na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Policja ustala, jak mogło dojść do wypadku i kto w tej sytuacji zawinił. Wiadomo, że miał on miejsce tuż obok szkoły.