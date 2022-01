14-letnia córka policjanta zachorowała na COVID-19. Mundurowi apelują o pomoc

Warszawscy policjanci wystosowali apel o pomoc dla 14-letniej córki jednego z funkcjonariuszy. Dziewczynka zachorowała na COVID-19 i w poważnym stanie trafiła do szpitala. Podczas transportu doszło do zatrzymania akcji serca i niedotlenienia mózgu. "Nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że Amelka nie wróci do zdrowia" - piszą mundurowi.