14-latek zgłaszał, że molestował go ks. Jankowski. Prokuratura nie reagowała

- Miałem wtedy 14 lat. To był mój pierwszy stosunek seksualny - mówił Piotr J., który twierdzi, że był ofiara ks. Jankowskiego. Jego historię opisuje "Newsweek". Tygodniki w poniedziałkowych wydaniach piszą także o aferze KNF, uchodźcach i polskich stacjach telewizyjnych.

Piotra J. poznał ówczesny dziennikarz "Gazety Poznańskiej" Krzysztof M. Kaźmierczak. Chłopak zgłosił się do niego, gdy miał 21 lat. Twierdził, że księdza Jankowskiego poznał, gdy mając 14 lat uciekł z domu i błąkał się po jednym z gdańskich parków, stamtąd ksiądz zabrał go na plebanię św. Brygidy. Piotr J. mówił o prałacie "Henryk", bo – jak twierdził – ksiądz szybko przeszedł z nim na "ty".

Z relacji chłopaka wynika, że ks. Jankowski go nakarmił, później głaskał po głowie, całował po szyi, policzkach i w usta, dotykał piersi, genitaliów. Zanim doszło do stosunku, dostał drinka. Później, razem z duchownym, oglądali filmy – najpierw pornograficzny, o treści – jak mówił Piotr – pedofilskiej. Później ksiądz włączył film, na którym było widać wcześniejsze sceny z jadalni – gdy całował Piotra. Widząc to chłopak ubrał się i uciekł. Prałat zdążył mu jeszcze wręczyć tysiąc złotych.

Piotr J. zgłosił te sprawę do prokuratury. Chciał w ten sposób uchronić inne dzieci przed krzywdami ze strony duchownego. Śledczy uznali jego historię za niewiarygodną.