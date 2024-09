13-miesięczny Grześ nie żyje. Matka i jej partner w areszcie

Nie żyje 13-miesięczny Grześ. Chłopczyk kilka dni temu trafił do szpitala. Jego matka twierdziła, że spadł z łóżeczka. Lekarze i śledczy nie dali temu wiary. Obrażenia chłopca wskazywały na to, że został ciężko pobity. Kobieta i jej konkubent trafili do aresztu.