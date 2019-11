12 listopada dniem wolnym od pracy w 2018 roku. Czy w tym roku będzie podobnie?

Przed rokiem Sejm ustalił 12 listopada dniem wolnym od pracy, choć nie dla wszystkich. Nieczynne były wtedy banki i biura, ale sklepy oraz zakłady produkcyjne działały bez zakłóceń. Czy w 2019 roku 12 listopada również będzie dniem wolnym? Nie mamy dobrych informacji.

W 2018 roku przypadała 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień 11 listopada, czyli ustawowe Święto Niepodległości wypadał w niedzielę, przez co zaraz po zakończeniu weekendu wszyscy mieli wrócić do pracy. Żeby "godnie uczcić odzyskanie niepodległości" posłowie postanowili wydłużyć weekend o 12 listopada. Przyznanie dodatkowego dnia wolnego miało pozwolić na lepsze upamiętnienie tej ważnej dla Polski daty.

Niestety święto 12 listopada 2018 roku było ustanowione tylko na ten jeden raz. Oznacza to, że w tym roku 12 listopada wszyscy udadzą się do pracy, a weekend nie zostanie przedłużony. Otwarte będą sklepy i banki. Do pracy pójdą również pracownicy biur i zakładów produkcyjnych.