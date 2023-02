12-latka z SMA wciąż jeździ w spacerówce. "Nie widziałam tak zdeformowanej dziewczynki"

"Cała klatka piersiowa jest zrotowana"

Dr Zawadzka mówi, że od lat Hania nie ma dostosowanego do jej potrzeb wózka. Cały czas spędza w niewygodnej dla niej spacerówce, w której usadowiona jest na półleżąco. - Została jej przyznana terapia poprzez poznawanie świata i neurologopeda, ponieważ mówi bardzo cicho z powodów problemów z otwieraniem buzi - dodaje. Hania nie chodziła do szkoły. - Zorganizowałam jej to, że mogła wkroczyć w społeczność. Od września chodzi do przystosowanej, dostępnej dla niej szkoły - podkreśla.