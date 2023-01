12 dronów zinfiltrowało Koreę Południową. Wyciekł tajny raport z Korei Północnej

Według analizy dokonanej przez Daily NK mało prawdopodobne jest, by Kim Dzong Un wykorzystał w manewrach drony o mniejszym zasięgu. Bardziej realne wydaje się to, że rzekomo nie wykryte przez Koreę Południową drony po prostu rozbiły się, zanim przekroczyły wojskową linię demarkacyjną. Z tego wynika, że podane w raporcie informacje mogły zostać "upiększone", by zwiększyć rangę reżimu oraz osiągnięć zimowych ćwiczeń wojskowych. Propaganda może mieć też na celu wyższe morale wśród północnokoreańskiego wojska, a także odejście od niefortunnej retoryki, zgodnie z którą południowokoreańskie siły powietrzne miałyby być znacznie lepsze pod względem uzbrojenia oraz technologii wykrywania.