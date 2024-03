-11 stopni. Wiadomo, kiedy wróci śnieg i mróz

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na Wybrzeżu i na Podkarpaciu początkowo małe. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C do 11 st. C, jedynie na południu będzie cieplej, od 13 st. C do 16 st. C, natomiast na północnym wschodzie i na Wybrzeżu chłodniej 4 st. C, 5 st. C.