11 posłów PiS zmienia zdanie ws. przywilejów dla zaszczepionych

Do złożenia projektu ustawy w Sejmie potrzeba jednak podpisów min. 15 posłów. Sama Konfederacja liczy ich 11. Udało się to zrobić właśnie dzięki wsparciu 11 posłów PiS, którzy do niedawna pomogli wprowadzić rozwiązania dotyczące niewliczania osób zaszczepionych do limitów.