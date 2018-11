11 listopada w Poznaniu. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

W dniu 11 listopada 2018 roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w wielu miastach organizowane są imprezy upamiętniające to wydarzenie. Nie inaczej będzie w Poznaniu, gdzie planowany jest między innymi Bieg Niepodległości. W związku z tym 11 listopada w Poznaniu spodziewać się można utrudnień.

Bieg Niepodległości Poznań – utrudnienia w ruchu

Początek trasy Biegu Niepodległości w Poznaniu ma znajdować się przy ul. Solnej. Dalej zawodnicy pobiegną al. Niepodległości, ul. Przypadek, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, al. Armii Poznań, ul. Księcia Mieszka I, al. Solidarności, ul. Murawa do ulicy Winogrady, aby podążając ulicą Za Cytadelą powrócić do al. Armii Poznań. Kolejny odcinek trasy przebiega ul. Północną, ul. Księcia Józefa i al. Niepodległości. Meta Biegu Niepodległości 11 listopada ma mieć metę na wysokości Urzędu Marszałkowskiego.

Mimo że Bieg Solidarności 2018 w Poznaniu ma wystartować 11 listopada o godz.11.11, to niektóre ulice na jego trasie mogą zostać zamknięte już 10 listopada o 18.00, a otwarte dopiero w niedzielę o 16.00. Dlatego kierowcy dla wygody własnej i organizatora imprezy pozostawiający samochody przy ul. J. Kulasa, ul. św. Barbary, al. Niepodległości (na odcinku od ul. Solnej do ul. Ks. Józefa) oraz przy ul. Solnej (w obu kierunkach między al. Marcinkowskiego a al. Niepodległości) powinni je zaparkować w innym miejscu.

Główne obchody Dnia Niepodległości w Poznaniu – utrudnienia

W związku z tym od rana do godzin popołudniowych wyłączone z ruchu będą ulice znajdujące się w okolicy pl. Wolności, między innymi ul. Marcinkowskiego. Przejezdny będzie dojazd do posesji i parkingu pod pl. Wolności.

Dzień Świętego Marcina – 11 listopada Poznań

W związku z tym utrudnienia w Poznaniu pojawiają się także od 10 listopada (od około 20.00, gdy rozpocznie się montaż stanowisk) do 12 listopada (do 6.00 wraz z demontażem kramów):

Poza tym o godz. 13.30 w dniu 11 listopada ulicami Poznania ma przejść uroczysty korowód. Oznacza to, że od 12.00 do 15.00 ruch komunikacyjny zawieszony zostanie na trasie: ul. Bukowska, ul. Roosevelta, rondo Kaponiera, ul. Św. Marcin do placu Mickiewicza, gdzie odbędzie się uroczyste przekazanie kluczy do miasta i szereg występów artystycznych.