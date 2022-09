11-latek uciekł z domu. Przeszedł 7 km, żeby poprosić o pomoc

Roztrzęsiony 11-latek zapukał do jednego z domów we wsi Ząb. Obcych sobie ludzi poprosił o jedzenie i picie. Zdziwieni domownicy dopytywali o to, co się stało i gdzie są rodzice chłopca. Jak się okazało, ten uciekł z domu i przeszedł 7 kilometrów. Dziecko zostało po raz kolejny dotkliwie pobite przez matkę.