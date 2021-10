11 lat więzienia za gwałt na 33-latce

Gwałt w Skokach w Wielkopolsce

33-latka poszła wieczorem pobiegać po okolicy. Między godziną 19 a 20 oskarżony zaatakował kobietę i siłą doprowadził do obcowania płciowego. Wcześniej próbował zgwałcić jeszcze 16-latkę, której dzięki postawie samoobronnej i przypadkowemu świadkowi udało się uciec. 33-letnia kobieta niestety nie miała tyle szczęścia. Po powrocie do domu poinformowała męża, co się stało, po czym wspólnie zawiadomili odpowiednie służby. Zorganizowana została obława za sprawcą, w wyniku której Patryk K. został zatrzymany.